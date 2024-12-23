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Данилов Гавриил Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Данилов Гавриил Михайлович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
211-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
15.06.1822
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкий сын отрок
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
15.06.1822
Возраст (лет)
2
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1037, лист: 128
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 муж
Умерш. - Данилов Гавриил Михайлович, казацкий сын отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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