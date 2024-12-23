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Щукина Гликерия Никифоровна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Щукина Гликерия Никифоровна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
207-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
09.12.1823
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая жена
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
09.12.1823
Возраст (лет)
65
Причина смерти
животная
Священнослужители
Исповедывал: священник Тихон Петрович; Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1038, лист: 763
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 жен
Умерш. - Щукина Гликерия Никифоровна, казацкая жена (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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