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Кузнецова Анна Никитична

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Кузнецова Анна Никитична
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
195-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
22.03.1824
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая жена
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
22.03.1824
Возраст (лет)
22
Причина смерти
убита
Священнослужители
Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, приуказный пономарь Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1039, лист: 971
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 жен
Умерш. - Кузнецова Анна Никитична, казацкая жена (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Примечание: по сведению Новосильского Земского округа дворянина Владимира Головина
Примечание / Дополнительно
по сведению Новосильского Земского округа дворянина Владимира Головина
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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