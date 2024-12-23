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Забелин Алексей Антонович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Забелин Алексей Антонович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
191-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.11.1826
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
07.11.1826
Возраст (лет)
100
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Исповедывал: священник Тихон Петрович; Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, приуказный пономарь Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1041, лист: 453
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 муж
Умерш. - Забелин Алексей Антонович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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