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Муратова Анна Павловна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Муратова Анна Павловна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
190-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
05.11.1826
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая дочь девица
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
05.11.1826
Возраст (лет)
12
Причина смерти
от горячки
Священнослужители
Исповедывал: священник Тихон Петрович; Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, приуказный пономарь Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1041, лист: 453
Полная запись МК
Счёт умерших: 3 жен
Умерш. - Муратова Анна Павловна, казацкая дочь девица (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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