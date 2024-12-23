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Сафрон Филиппович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Сафрон Филиппович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
166-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.08.1828
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкий сын отрок
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
08.08.1828
Возраст (месяцев)
5
Причина смерти
животная
Священнослужители
Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, приуказный пономарь Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1043, лист: 337
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 муж
Умерш. - Сафрон Филиппович, казацкий сын отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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