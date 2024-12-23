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Анна Семеновна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Анна Семеновна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
157-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.06.1829
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
вдова священника
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
25.06.1829
Возраст (лет)
80
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Исповедывал: священник Тихон Петрович; Совершал погребение: священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, приуказный пономарь Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1044, лист: 338
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 жен
Умерш. - Анна Семеновна, вдова священника (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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