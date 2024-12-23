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Чичирин Петр Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Чичирин Петр Андреевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
143-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
28.08.1833
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
28.08.1833
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Диогенов Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1046, лист: 317
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 муж
Умерш. - Чичирин Петр Андреевич (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Чичирин Андрей Дмитриевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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