Щукин Михаил Тимофеевич
Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
- ФИО
- Щукин Михаил Тимофеевич
- Тип записи
- о смерти
- Номер в справочнике
- 139-с
- Роль персоны
- Отец умерш.
- Дата события
- 30.06.1833
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Новосильский
- Место прихода
- Дичня
- Статус персоны
- казенный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Диогенов Сергей Васильевич
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1046, лист: 317
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 6 жен
Умерш. - Щукина Марфа Михайловна (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Щукин Михаил Тимофеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Томиной
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