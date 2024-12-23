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Муратова Евдокия Самуиловна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Муратова Евдокия Самуиловна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
137-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.05.1833
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
29.05.1833
Возраст (месяцев)
2
Причина смерти
?
Священнослужители
Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Диогенов Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1046, лист: 316
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 жен
Умерш. - Муратова Евдокия Самуиловна (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Муратов Самуил Иванович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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