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Коренев Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Коренев Иван Иванович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
126-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
22.12.1834
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
22.12.1834
Возраст (месяцев)
5
Причина смерти
от простуды
Священнослужители
Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1048, лист: 367
Полная запись МК
Счёт умерших: 8 муж
Умерш. - Коренев Иван Иванович (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Коренев Иван Федорович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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