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Коренева Домника Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Коренева Домника Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
118-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
30.01.1834
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенная крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
30.01.1834
Возраст (лет)
80
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Исповедывал: священник Попов Василий Петрович; Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1048, лист: 365
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 жен
Умерш. - Коренева Домника Васильевна, казенная крестьянская жена (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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