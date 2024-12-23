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Муратов Иван Максимович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Муратов Иван Максимович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
117-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
24.01.1834
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1048, лист: 365
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 муж
Умерш. - Муратов Савва Иванович (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Муратов Иван Максимович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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