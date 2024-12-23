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Комаров Андрей Фалалеевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Комаров Андрей Фалалеевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
111-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
05.07.1836
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1049, лист: 154
Полная запись МК
Счёт умерших: 9 жен
Умерш. - Комарова Феврония Андреевна (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Комаров Андрей Фалалеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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