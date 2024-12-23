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Данилова Варвара Титовна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Данилова Варвара Титовна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
91-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.11.1837
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
солдатка
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
25.11.1837
Возраст (лет)
57
Причина смерти
от чахотки
Священнослужители
Исповедывал: священник Попов Василий Петрович; Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1051, лист: 154
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 жен
Умерш. - Данилова Варвара Титовна, солдатка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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