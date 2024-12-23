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Данилов Роман Кириллович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Данилов Роман Кириллович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
79-с
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
02.01.1837
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казенный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Священнослужители
Исповедывал: священник Попов Василий Петрович; Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1051, лист: 153
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 жен
Умерш. - Данилова Ксения Евтихеевна (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Муж умерш. - Данилов Роман Кириллович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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