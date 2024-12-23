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Щукина Пелагея Устиновна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Щукина Пелагея Устиновна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
76-с
Роль персоны
? править статус ?
Дата события
12.08.1838
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
солдатка
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1052, лист: 141
Полная запись МК
#Н/Д
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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