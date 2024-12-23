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Каменский Яков Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Каменский Яков Николаевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
73-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
15.06.1838
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
15.06.1838
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1052, лист: 141
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 муж
Умерш. - Каменский Яков Николаевич (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Каменский Николай Антонович, пономарь (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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