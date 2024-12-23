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Семенова Феврония Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Семенова Феврония Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
70-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
16.03.1838
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
16.03.1838
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от простуды
Священнослужители
Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1052, лист: 140
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 жен
Умерш. - Семенова Феврония Васильевна (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Семенов Василий Филиппович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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