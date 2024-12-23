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Мусалитина Степанида Терентиевна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Мусалитина Степанида Терентиевна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
36-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
02.09.1839
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
02.09.1839
Возраст (лет)
3
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1054, лист: 186
Полная запись МК
Счёт умерших: 17 жен
Умерш. - Мусалитина Степанида Терентиевна (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Мусалитин Терентий Анисимович, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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