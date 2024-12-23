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Фролов Георгий Ермилович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Фролов Георгий Ермилович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
19-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
02.07.1839
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
02.07.1839
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1054, лист: 184
Полная запись МК
Счёт умерших: 9 муж
Умерш. - Фролов Георгий Ермилович (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Фролов Ермил Сергеевич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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