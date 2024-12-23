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Забелина Марфа Спиридоновна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Забелина Марфа Спиридоновна
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
04-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
15.03.1839
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата смерти
15.03.1839
Возраст (лет)
28
Причина смерти
от чахотки
Священнослужители
Исповедывал: священник Попов Василий Петрович; Совершал погребение: священник Попов Василий Петрович, дьячок Глаголев Иван Алексеевич, пономарь Каменский Николай Антонович
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1054, лист: 181
Полная запись МК
Счёт умерших: 2 жен
Умерш. - Забелина Марфа Спиридоновна (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Муж умерш. - Забелин Иван Лазаревич, казенный крестьянин (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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