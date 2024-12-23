Губанова Фекла Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубанова Фекла Матвеевна

Губанова Фекла Матвеевна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Губанова Фекла Матвеевна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
171-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
23.04.1800
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая женка вдова
Нас. пункт приписки
с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
23.04.1800
Возраст (лет)
32
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1022, лист: 36
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Щукин Павел Филиппович, казацкий сын (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Губанова Фекла Матвеевна, казацкая женка вдова (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.