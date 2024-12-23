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Марфа Устиновна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Марфа Устиновна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
170-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
15.02.1800
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
ямщикская девка
Нас. пункт приписки
с. Ямская слобода, Вяжевская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
15.02.1800
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1022, лист: 36
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Фролов Фома Мамонтович, казацкий сын (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Устиновна, ямщикская девка (с. Ямская слобода, Вяжевская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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