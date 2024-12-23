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Щукина Ирина Фоминична

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Щукина Ирина Фоминична
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
166-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.02.1800
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая дочь девка
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
03.02.1800
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1022, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Забелин Степан Кириллович, казацкий сын (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Щукина Ирина Фоминична, казацкая дочь девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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