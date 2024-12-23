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Фролова Федосья Киреевна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Фролова Федосья Киреевна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
165-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.11.1802
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая дочь девка
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
03.11.1802
Возраст (лет)
15
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1023, лист: 41
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Вешняков Василий Егорович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Фролова Федосья Киреевна, казацкая дочь девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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