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Щукин Ермол Филиппович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Щукин Ермол Филиппович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
163-б
Роль персоны
Жених
Дата события
20.01.1802
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
20.01.1802
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1023, лист: 41
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Щукин Ермол Филиппович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Малахова Степанида Гавриловна, казацкая дочь девка (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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