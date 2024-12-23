Забелин Прокофий Титович
Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
- ФИО
- Забелин Прокофий Титович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 159-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 19.02.1804
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Новосильский
- Место прихода
- Дичня
- Статус персоны
- казак отрок
- Нас. пункт приписки
- с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 19.02.1804
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1025, лист: 200
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Забелин Прокофий Титович, казак отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Золкина Ефимия Никифоровна, казацкая дочь девица (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Золкин Никифор Филиппович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Еленой Томиной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.