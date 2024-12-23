Коренев Василий Петрович
Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
- ФИО
- Коренев Василий Петрович
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 154-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 15.01.1808
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Новосильский
- Место прихода
- Дичня
- Статус персоны
- казацкий сын, отрок
- Нас. пункт приписки
- с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 15.01.1808
- Возраст (лет)
- 20
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1027, лист: 88
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Коренев Василий Петрович, казацкий сын, отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Постникова Евдокия Фоминична, казацкая девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - постников Аафнасий Федотович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Кирилл Григорьевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Тихонов Ерофей Тарасович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Томиной
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