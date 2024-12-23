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Постников Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Постников Василий Иванович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
153-б
Роль персоны
Жених
Дата события
15.01.1808
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкий сын, отрок
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
15.01.1808
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1027, лист: 88
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Постников Василий Иванович, казацкий сын, отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Гришина Ефросинья Ефимовна, казацкая дочь девка (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Постников Фома Федорович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Тихонов Ерофей Тарасович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - забелин Кирилл Григорьевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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