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Муратов Киприан Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Муратов Киприан Григорьевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
149-б
Роль персоны
Жених
Дата события
30.01.1811
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкий сын
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
30.01.1811
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1029, лист: 83
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Муратов Киприан Григорьевич, казацкий сын (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Антоновна, мещанка (г. Новосиль, Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Коренев Василий, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Прокофий, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Скурепов Иван, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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