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Елизавета Кузьминична

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Елизавета Кузьминична
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
145-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.01.1811
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
мещанка
Нас. пункт приписки
г. Новосиль, Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
09.01.1811
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1029, лист: 83
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Фролов Степан Михайлович, казацкий сын, отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елизавета Кузьминична, мещанка (г. Новосиль, Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Забелин Кирилл, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фролов Кузьма, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Козлов Тимофей, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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