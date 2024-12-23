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Устиния Владимировна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Устиния Владимировна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
143-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
22.01.1812
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
солдатская девка
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
22.01.1812
Возраст (лет)
15
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1030, лист: 67
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Фролов Егор Федосьевич, казацкий сын, отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Устиния Владимировна, солдатская девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Владимир Иванович, отставной солдат (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Фролов Гавриил, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кириллов Андрей, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Забелин Нестер, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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