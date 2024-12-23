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Козлов Илья Афиногенович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Козлов Илья Афиногенович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
135-б
Роль персоны
Жених
Дата события
28.01.1814
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
28.01.1814
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1031, лист: 68
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Козлов Илья Афиногенович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Тарасова Анастасия Григорьевна, казацкая девка (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Афиноген Исаевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Козлов Тимофей, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Афанасьев Антон, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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