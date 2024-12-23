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Щукин Антон Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Щукин Антон Федорович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
127-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
07.01.1815
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
07.01.1815
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1032, лист: 72
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Данилов Конон Мартынович, казацкий сын, отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ефимия Назаровна, казацкая девка (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Щукин Антон Федорович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Вишняков Василий Егорович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Забелин Фалалей Филимонович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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