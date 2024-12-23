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Мавра Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Мавра Васильевна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
116-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
04.02.1819
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
однодворческая девка
Нас. пункт приписки
с. Желябуг, Мценский у., Орловская губ.
Дата брака
04.02.1819
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Николай Иванович, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1035, лист: 66
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Усачев Прокофий Тимофеевич, казацкий сын (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мавра Васильевна, однодворческая девка (с. Желябуг, Мценский у., Орловская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Забелин Нестер Кондратьевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Степан Кириллович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Ерофеев Ефим Тихонович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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