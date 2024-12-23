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Забелин Яков Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Забелин Яков Дмитриевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
112-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.09.1822
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
20.09.1822
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1037, лист: 123
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Константин Афиногенович, казацкий сын, отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Лазаревна, казацкая девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Тихонов Кирилл Ерофеевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Яков Дмитриевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Шумской Иуда Филиппович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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