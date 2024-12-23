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Тихонов Трофим Ерофеевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Тихонов Трофим Ерофеевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
108-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.01.1822
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
31.01.1822
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1037, лист: 122
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Коренев Иван Федорович, казацкий сын, отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Феодосия Ивановна, девка Новосильского соборного прихода (г. Новосиль, Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Коренев Василий Петрович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Тихонов Трофим Ерофеевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Муратов Иван Кондратьевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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