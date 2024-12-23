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Козлов Тимофей

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Козлов Тимофей
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
104-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.01.1823
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
21.01.1823
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1038, лист: 756
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Усачев Арефий Титович, казак отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елизавета Гавриловна, пушкарская девица (с. Каменка, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Забелин Нестер Кондратьевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Козлов Тимофей, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Прокофий Тимофеевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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