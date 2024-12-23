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Комаров Фалалей Филимонович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Комаров Фалалей Филимонович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
103-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
14.01.1823
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
14.01.1823
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1038, лист: 755
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Щукин Поликарп Матвеевич, казак отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Екатерина Терентьевна, казацкая девица (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Щукин Афииноген, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Щукин Дмитрий, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Комаров Фалалей Филимонович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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