Забелин Сергей Кондратьевич
Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
- ФИО
- Забелин Сергей Кондратьевич
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 102-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 12.01.1823
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Новосильский
- Место прихода
- Дичня
- Статус персоны
- казак
- Нас. пункт приписки
- с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 12.01.1823
- Священнослужители
- священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, пономарь Василий Васильевич
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1038, лист: 755
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Забелин Ипатий Яковлевич, казак отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Щукина Дарья Лукьяновна, казацкая девица (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Забелин Нестер Кондратьевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Сергей Кондратьевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Есвеев Евсей Митрофанович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Томиной
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