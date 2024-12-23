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Забелин Ипатий Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Забелин Ипатий Яковлевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
102-б
Роль персоны
Жених
Дата события
12.01.1823
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак отрок
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
12.01.1823
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, пономарь Василий Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1038, лист: 755
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Забелин Ипатий Яковлевич, казак отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Щукина Дарья Лукьяновна, казацкая девица (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Забелин Нестер Кондратьевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Сергей Кондратьевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Есвеев Евсей Митрофанович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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