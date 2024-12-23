Арина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрина Даниловна

Арина Даниловна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Арина Даниловна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
101-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
15.10.1824
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая девка
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
15.10.1824
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, приуказный пономарь Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1039, лист: 966
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Козлов Антон Федорович, казацкий сын, отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Арина Даниловна, казацкая девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Забелин Нестер, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мусалитин Степан Семенович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Чичирин Андрей Дмитриевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.