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Шумская Домника Афиногеновна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Шумская Домника Афиногеновна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
100-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
18.02.1824
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая девка
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
18.02.1824
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, приуказный пономарь Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1039, лист: 966
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Фролов Роман Кузьмич, казацкий сын, отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Шумская Домника Афиногеновна, казацкая девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иосиф Антонович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чичирин Дмитрий Кондратьевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Чичирин Иван Дмитриевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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