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Евдокия Игнатьевна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Евдокия Игнатьевна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
74-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
25.01.1828
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкая девка
Нас. пункт приписки
с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
25.01.1828
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, приуказный пономарь Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1043, лист: 331
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Данилов Павел Малофеевич, казацкий сын, отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Игнатьевна, казацкая девка (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Щукин Макар Степанович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Муратов Иван Иванович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Тулинов Кир Дорофеевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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