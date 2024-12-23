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Паршин Афанасий Степанович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Паршин Афанасий Степанович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
73-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.01.1828
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
22.01.1828
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, приуказный пономарь Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1043, лист: 331
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Михаил Кириллович, казацкий сын, отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Усачева Татьяна Титовна, казацкая девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Щукин Макар Степанович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фролов Борис Мамантович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Паршин Афанасий Степанович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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