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Коренев Илья Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Коренев Илья Федорович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
69-б
Роль персоны
Жених
Дата события
13.01.1828
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казацкий сын, отрок
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
13.01.1828
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, приуказный пономарь Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1043, лист: 330
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Коренев Илья Федорович, казацкий сын, отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталья Ивановна, однодворческая девка (с. Желябуг, Мценский у., Орловская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Коренев Василий Петрович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Тихонов Ефим Ефимович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Забелин Петр Антонович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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