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Фролов Николай Афиногенович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Фролов Николай Афиногенович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
64-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.02.1829
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
11.02.1829
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, приуказный пономарь Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1044, лист: 331
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Фролов Прокофий Михайлович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Анна Романовна, казацкая девка (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Фролов Николай Афиногенович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Щукин Василий Перфилович, казак (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Фролов Борис Мамонтович, казак (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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