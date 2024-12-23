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Мусалитин Степан Семенович

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Мусалитин Степан Семенович
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
61-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
18.01.1829
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
казак
Нас. пункт приписки
с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
18.01.1829
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, приуказный пономарь Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1044, лист: 330
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Чичирин Иван Андреевич, казацкий сын, отрок (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталья Никитична, казацкая девка (с. Скородное, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Постников Антон Федотович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Забелин Петр Антонович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Мусалитин Степан Семенович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Комментарий наборщика
Продолжение на стр. 331
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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