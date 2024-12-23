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Надежда Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Дичня Новосильского уезда за 1800-1839 годы
ФИО
Надежда Григорьевна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
59-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.01.1829
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Новосильский
Место прихода
Дичня
Статус персоны
вдова
Нас. пункт приписки
с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата брака
09.01.1829
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Тихон Петрович, дьячок Иван Алексеевич, приуказный пономарь Сергей Васильевич
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.3, оп.15, д.1044, лист: 330
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Данилов Конон Мартынович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Надежда Григорьевна, вдова (с. Нижняя Залегощь, Нижне-Залегощинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Данилов Михаил Мартынович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Комаров Фалалей Филимонович, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №3 - Тулинов Кир Дорофеевич, казак (с. Дичня, Каменская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Томиной

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